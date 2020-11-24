AK PARTİ İLÇE BAŞKANI SÜRÜCÜ’DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı.Sürücü mesajında; “Öğretmenler Günü vesilesiyle, geleceğimizin mimarı, fedakârlığın ve sevginin timsali öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz başta olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum.Öğretmenlik mesleği sadece eğitim, öğretim sürecinde edinilen bilgileri sınıfta öğrencilere aktarmak değil, bilgi yanında tecrübe ve irfanla çocuklarımızı geleceğe hazırlama mesleğidir.Öğrencilerine rol model olan öğretmenlerimiz öğrencilerinin kişiliğini, hayata ve insana bakış açısını da şekillendirmektedir.

Bu düşüncelerle, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm öğretmenlerimize emekleri, fedakârlıkları için teşekkürlerimi sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum.”mesajını iletti.Haber:Hilal GEZER