“ÖĞRETMENLERİMİZ GÜÇLÜ BİR GELECEĞE IŞIK TUTUYOR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.ifade eden Turan, “Kıymetli öğretmenlerimiz, nesillerimizi ilim, irfan ve bilimle yetiştirirken güçlü bir geleceğe de ışık tutuyor.” dedi.

“Eğitim toplumların gücüne ve geleceğine etki eden en önemli unsurlardan biridir.” diyen Turan sözlerini şöyle sürdürdü; “Büyük medeniyet yolculuğumuzda eğitim daima başköşede yer almıştır. Eğitim sistemimizde ulvi bir görevi yerine getiren öğretmenlerimiz, sadece çocuklarımıza ders anlatıp, yeni bilgiler öğretmiyor. Öğretmenlerimiz, aynı zamanda milletimizin geleceğini de şekillendiriyor. Ülkemizin vizyon hedeflerine doğru ilerlemesinde; evlatlarımızı emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimizin rolü büyük. Toplumun mimarı öğretmenlerimiz, içinde bulunduğumuz salgın sürecinde de çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerinin aksamaması için büyük fedakarlıklar gösteriyor. Eğitim sistemimizin baş aktörleri olan öğretmenlerimize daima müteşekkiriz.

Bu duygularla, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyor; Çanakkale’mizde ve vatanımızın dört bir yanında büyük fedakarlıklarla görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.” şeklinde konuştu.Haber Merkezi