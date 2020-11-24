İSKENDEROĞLU “EĞİTİM SİSTEMİMİZİN TEMEL YAPI TAŞI, TOPLUMUMUZUN MİMARI OLAN ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN”

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şunlara yer verdi.

“Bu özel günde başta görevi başında şehit olmuş öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyor, büyük hassasiyet ve fedakârlıklarla evlatlarımızı yetiştirmiş emekli öğretmenlerimize de sağlıklı, huzurlu uzun ömürler temenni ediyorum.

Ülkemizin her köşesinde en zorlu şartlarda dahi fedakârca çalışan öğretmenlerimiz, evlatlarımızın ahlaki ve kültürel yönden gelişmiş, “okuyan, düşünen, uygulayan ve neticelendiren” özgür bireyler olarak yetişmesinde hem birer örnek hem de yol göstericidir.

Eğitim sistemimizin temel yapı taşı, toplumumuzun mimarı olan öğretmenlerimizi her açıdan geliştirmek ve güçlendirmek, daha huzurlu ve güvenli, hak ettikleri değeri gördükleri bir hayatı sunmak için 19 yıldır çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Bu duygularla ülkemizin aydınlık geleceğini inşa eden ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmeye gayret gösteren başta Çanakkaleli öğretmenlerimiz, hemşehrilerimiz olmak üzere bütün öğretmenlerimizin “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum.” dedi.