İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Çelenk Sunumu

Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK’ü anma programı 2.Kolordu Karargah Binası önündeki Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenk sunumu ile başladı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca tarafından çelenk sunumunun ardından tören ebediyete intikal etmiş Şehit Öğretmen Nuriye AK’ ın kabrini ziyaret edildi.

Nuriye AK Kimdir?

05.04.1968 tarihinde, Çanakkale’nin Gelibolu İlçesine bağlı Bolayır Kasabası’nda doğdu. İlk ve ortaokulu burada tamamladı. İzmir Yatılı Kız Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek Eğitimini Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümünü bitirerek tamamladı. Yalın yüreği, içtenliği, güler yüzlü hali, vatanseverliği, çalışkanlığı; 1984-1985 İzmir Yatılı Kız Lisesi yıllığında arkadaşları onu böyle anlatmışlardı.

Meslektaşımıza, sonsuzluk yolunda, Allah´tan rahmet diler, fotoğraf albümlerini bizimle paylaşan ailesine teşekkürlerimizi sunarız…

Haber:Seda LİMAN ZENGİN