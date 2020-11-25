CHP İlçe Örgütünden Öğretmenler Gününde Anma Programı

CHP İlçe Örgütü dün 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla ilçemiz iskele meydanındaki Atatürk Anıtı önüne Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenler adına buket sunumu yaptı.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ““Türkiye, Cumhuriyet tarihinde kazandığı her şeyi öğretmenlere borçludur. Çünkü onların sayesindedir ki, ilimin, mantığın, aydınlanmanın ışığı ülkenin en ücra köşelerine ulaşmıştır. Başöğretmenimiz Atatürk, Cumhuriyeti genç nesillere emanet ederken, o genç nesilleri de öğretmenlere emanet etmiştir. Bu gerçek bugün de geçerlidir. Geleceğe umutla, güvenle, huzurla bakmak istiyorsak, bunu gerçekleştirecek insanları yetiştirecek olanlar yine öğretmenlerdir. Hatırasıyla yolumuzu aydınlatmaya, ilke ve inkılaplarıyla bize önderlik etmeye devam eden Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Bizleri ve ülkemizin güzel evlatlarını yetiştiren, bugünlere gelmemize vesile olan ve mesleğini yaparken yüreğini ortaya koyan, her biri birbirinden kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, bu vesileyle de başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm eğitim şehitlerimizi, ebediyete göçmüş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”sözlerini ifade etti.Tören Atatürk anıtına buket sunumunun ardından Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmenler için saygı duruşu ile sona erdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN