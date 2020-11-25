Manavlarda ve Marketlerde Yoğunluk Yaşandı

Sokağa çıkma kısıtlamasının kapsamında marketlerde ve manavlarda yoğunluk yaşanıyor.İlçemizde de halk pazarının iki hafta kurulamamasının etkisiyle de marketlerde,manav ve kasaplarda zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren manavcı esnafının, havaların soğuyup kışın ve kısıtlamaların gelmesiyle birlikte yüzü gülmeye başladı.

İlçemizde vatandaşlar, koronavirüsten korunmak ve gribi engellemek için bağışıklık sistemini güçlendiren meyve sebzeler alıyor. Esnaf vatandaşın ilgisinden memnun olurken, manav ve marketlere gelen vatandaşlar nedeniyle zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Sera üretimi meyve ve sebzelerle doğal ürünler arasında fark olduğunu söyleyen manav esnafları “Kış zamanı lahana, havuç, brokoli, pazı, bal kabağı, karnabahar, ıspanak, pırasa, pancar, kereviz ve turp gibi sebzeler ile elma, portakal, muz, mandalina, ayva, nar, greyfurt ve kestane gibi meyvelerin zamanıdır” dediler.

Haber: Ali GEZER