İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca’nın Öğretmenler Günü Mesajı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Karaca mesajında; “Saygıdeğer öğretmenlerimiz, İnsan yetiştirmek en kutsal ve önemli görevlerden biridir. Bu önemli göreve talip olan ve en zor şartlarda bile hakkıyla yerine getiren tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.” Diyerek öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu bizlere hatırlatmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi koruyup yüceltecek nesiller yetiştiren değerli öğretmenlerimizin üstün çaba ve gayretleri ile gelecekten hiçbir kaygımız ve endişemiz yoktur. Dünyada ve ülkemizde salgın nedeniyle eğitim öğretim uzaktan devam etse de öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ile süreç verimli olarak geçmekte ve geçecektir.

Bir toplum eğitimcisine ne kadar değer verirse geleceğine de o derece güvenle bakar. Bu nedenle eğitime destek, her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında olmuştur ve olacaktır. Cesaretini ve özgüvenini hiçbir zaman yitirmeyen fedakâr, onurlu, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olan, geleceğine ışık saçan aydınlık nesillerini büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren öğretmenlerimize bir kez daha sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Bu bilinçle, tarih boyunca olduğu gibi, bugün de herkesin kendi öğretmenine yüksek bir saygısı vardır. İstisnasız hepimiz öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz. Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yarınki büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında mihenk taşı olacak gençlerimize rehberlik eden, ışık olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum. Günümüz Kutlu olsun.”mesajını iletti.Haber: Ali GEZER