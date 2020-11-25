İLÇEMİZDE “ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KOORDİNASYON, İZLEME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” YAPILDI

İçişleri Bakanlığının emirleri doğrultusunda; “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nde toplumsal farkındalığın arttırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ile yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla, 25 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 10.00’da 81 ilimizde eş zamanlı olarak “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.

İlçemizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya; Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan , İlçe Emniyet Müdür V. Başkomser Osman Yozgatlı, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yozgatlı, İlçe Müftüsü Mustafa Turgut, İlçe Yazı İşleri Müdürü Aysel Onur, İlçe Sağlık Müdürü Atakan Burak Ceyhan, Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Güngör ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan katıldı.

Toplantı sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Aile İçi Kadına Şiddetle Mücadele Birimi” olarak görev yapan “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği” ziyaret edildi.

Ayrıca İlçemizde; KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın arttırılmasına yönelik olarak; çarşı merkezinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan stanlarda, kadınlarımıza KADES uygulması hakkında bilgi verilerek, telefonlarına yüklenilmesi yönünde bilinçlendirme faaliyeti yapıldı.