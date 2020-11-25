Kavaklıtepe Yeniköy Yolunda Alt Yapı Çalışmalarına Başlanıldı

Kavaklıtepe – Yeniköy arasındaki yaklaşık 3 km yolun alt yapı çalışmalarına başlanıldı.Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü çalışmaları erinde incelerken, “İlk Beton Yolumuzun Alt Yapı Çalışmaları Başladı

Gelibolumuzda ilk defa uygulanacak olan Kavaklıtepe Yeniköy arasındaki yaklaşık 3km yolun Beton Asfalt öncesi alt zemin serim ve sıkıştırma işlemleri başladı.”dedi.Haber: Caner AKŞİT