TERS YÖNDEN BIKTILAR!

Kazancılar Sokak esnafları tek yön olan sokaklarının iki yönlü çalışmasından bıktılar.Üstelik bu dar sokakta bir de ters yönden giren araçların park yapması sokak esnafını bitirdi. Kazancılar Sokak esnafları tek yön olan sokaklarının iki yönlü çalışmasından bıktılar.Üstelik bu dar sokakta bir de ters yönden giren araçların park yapması sokak esnafını bitirdi.

Hergün yüzlerce araç sürücüsü bu yolda; “Git geri – gel ileri!” kavgası yapıyor.Trafik polisinin bu yolda keseceği ceza rekor olur ama uğrayan yok. Haber: Recep YÜZÜAK