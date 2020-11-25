KAYMAKAM HAKAN KILINÇKAYA’NIN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Kaymakam Hakan Kılınçkaya 24 Kasım Öğretmenler günü ile ilgili bir mesaj yayınladı.Kılınçkaya mesajında; “Öğretmenlerimiz; mesleğine kendini adayarak, istikbalimizin teminatı olan genç nesillerimizin yolunu aydınlatan, gençlerimizin vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmesinde onları ilmek ilmek işleyen ve hiç bir şekilde yılmadan, yorulmadan bu kutsal görevi yerine getiren kişilerdir. Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir.

Topluma hizmet veren her mesleğin saygın olduğu bir gerçektir. Ama bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktadır. Öğretmenlerimiz sevgi ve fedakârlık gerektiren kutsal bir görev yapmaktadırlar.

Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda emek veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevi başında şehit olan ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum”dedi.

Haber:Caner AKŞİT