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MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür’ün 26 Kasım Gelibolu’nun Kurtuluşu Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür 26 Kasım Gelibolu’nun düşman işgalinden kurtululu dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Büyükzöngür mesajında; “”98 yıl önce Türk ulusu, her türlü imkansızlık ve olumsuzluğa rağmen özgür yaşama iradesini kendine ilke edinmiş, bu ilkeler ışığında dünya emperyalizmine karşı amansız bir mücadele vererek, ulusumuza onurlu özgür ve bağımsız yaşama hakkını kazandırmıştır. Ulusumuzun bu başarısı, aynı zamanda tüm dünya uluslarına örnek olmuştur. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki ulusumuza özgürlük yolunu açan Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın tohumları, bu topraklarda atıldı. Tüm olanaksızlıklara rağmen kazanılan zaferler sonrası 9 Eylül 1922 tarihinde Türk ordusunun İzmir’e girişi ile başlayan kurtuluş günleri, 26 Kasım 1922’de de tarihe Gelibolu’nun kurtuluş günü olarak kaydedildi.”diyerek tüm Geliboluluların Kurtuluş gününü kutladı.
Haber:Hilal GEZER

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