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Gelecek Partisi İlçe Başkanı Tarıman’dan Kurtuluş Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman 26 Kasım Gelibolu’nun Kurtuluşu ile ilgili bir mesaj yayınladı.Tarıman mesajında; “ Gelibolu’da 98 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük kahramanlıklar göstererek ortaya koydukları mücadele sonucu bir kahramanlık destanı yazılmıştır. Yazılan destanın haklı gururunu ve onurunu yaşayan bizler bu şanlı tarihimizi yarınlarımız olan çocuklarımıza çok iyi anlatmalı ve tanıtmalıyız. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki tarihine sahip çıkamayanlar yarınlarına da sahip çıkamazlar. Bugün bizlere bu toprakları vatan kılan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.”mesajını iletti.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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