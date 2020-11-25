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ÇÖPTEN BESLENENLER ÇOĞALDI!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Son günlerde gazetemize gönderilen bu tür görüntüler artmaya başladı.
Özellikle ilçemizde bulunan Suriyelilerin pazar sonrası esnafın bıraktığı çöplerden meyve sebze toplamaları fotoğrafların gelmesinden sonra, şimdi de gıda bulmaya çalışırken çekilip gönderilen fotoğrafları üzüntü yarattı.
Üstelik bu görüntüler sosyal medyada da yayınlanıyor.
Bu konuda kötü ve üzücü olayları sosyal medyada yayınlamak yerine , bu vatandaşlarımızı Kızılay, Kaymakamlık ve Belediye gibi yardım yapan kurumlara yönlendirsek daha iyi olmaz mı..?Haber:Recep YÜZÜAK

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