Gelibolu’nun Kurtuluşu

Gelibolu savaşarak mı kurtuldu? Hayır’..

Savaşı Atatürk Milli Mücadele sonunda Yunanı denize dökerek kazandı..

Trakya ise 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanan Mudanya Mütarekesi sonrasında protokelle boşaltıldı…

* * *

15 Mayıs 1919 ‘da İzmir’i işgal eden Yunan Ordusu, aynı zamanda Ege ve Marmara kıyılarına çıkarmalar yaparak 20 Temmuz 1920’de Tekirdağ ve Gelibolu limanlarından Trakya’ya girdi.Keşan, Malkara, Meriç , Lüleburgaz – Çorlu’ya kadar Trakya’ya yayıldılar.

* * *

Yunanlılar buradaki Rumlarla beraber akla hayale gelmeyen rezillikler yaptılar.İşgal ettikleri yerlerde işkenceye,tecavüze ve cinayetlere varan eylemlere giriştiler.

Gelibolu’da bulunan Osmanlı dönemine ait yapıların içlerini hayvan ahırı bile yaptılar.Hallaç Mansur Makamını, Mevlevihane’yi hayvan damı olarak kullanırken, Bolayır’daki Trakya Fatihi Gazi Süleyma Paşa’nın kabrinide eşeklerine dam yaptılar.

Bu hareketleri; Trakya şehirlerindeki, köylerindeki vatanseverleri harekete geçirdi.

Bölgenin toplum önderleri halkı örgütlemeye başladılar.Gelibolu’dan Keşan’a, Keşan’dan Tekirdağ’a uzanan bir halk örgütlenmesi başlattılar.

Vatansever müftüler, nahiye müdürleri ve bazı hocaların örgütlediği vatanseverler, Yunan askerlerinin edepsizliklerine karşılıklar vermeye başladılar.

Kaçarlarkende malesef bugün Ermenistan’da, Ermenilerin yaptığı gibi yakıp yıkmaya, evlere baskınlar yaparak öldürmeye varan işkencelere maruz bırakmışlardır.

Bu konuda bir hususuda belirtmeden geçemeeceğim.Kuvay-ı Milliye nin kurucularını Yunanlılara jurnal eden, Yunanlılar köylerine girerken (Evreşe’de) Nahiye Müdürü Merhumun sırtına binerek, davul çalarak Yunanları karşılayan hainleri de hatırlamamız gerekiyor.

Bugünde bu tür haince davranışları hayal edenlerin dediği gibi;

“Keşke Yunan galip gelseydi (!) diyebilen aşağılık Türk düşmanları çıkabiliyor.

Bu vatan toprakları bin yıldır bizim.Biz bu toprakları vatan yapalı bin yıl oldu.Hiç kimse bizi bu topraklardan çıkaramayacaktır.

1915’te burnumuzun dibine kadar giren Fransız’ı , İngiliz’i nasıl boğazın ve Saros’un sularına gömdükse, bugünde aynını yaparız.

1920’de yurdumuzu parçalayacaklarını sanan İngilizler, Fransızlar,İtalyanlar ile onların taşeronluğunu yapan Yunanlıları 30 Ağustos 1922’de Ege’nin sularına gömdükse,aynı hayalle yaşayanlara bir ders daha verebiliriz. Ama bize Atatürk’ten bir vasiyet vardır.Topraklarımıza saldırılmadıkça;

“Yurtta sulh, cihanda sulh”

26 Kasım; şehrimizi savaşmadan ele geçiren Yunanlıların usulca Gelibolu’yu terk edip gidişlerinin şerefli günüdür.

“Keşke Yunan galip gelseydi (!) diyen sapıkların canları acısa da , umurumuzda olmaz.

Bir büyük dedemi Plevne’de , onun oğlu Recep dedemi 27.Alay’da Anafartalar’da şehit vermenin gururuyla hepimizin 26 Kasım Kurtuluş Bayramını kutlarım.

Ahh! Ahh! Eskiden bu bayram, ne güzel ne coşkulu eski soğuk kasımlarda kutlanırdı.

Şimdi kutlanacak bayram mı kaldı!..Saygılar sunarım.