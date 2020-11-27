GELİBOLU’ NUN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 98. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Gelibolu’ nun düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl dönümü 2. Kolordu Komutanlığı’ nın önündeki Atatürk anıtında düzenlenen tören ile kutlandı. Törende, Eceabat Kaymakamı Gelibolu Kaymakam Vekili Hasan Ongu, 2’ nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar tarafından Atatürk Anıtına Çelenk sunuldu. Saygı duruşu, İstiklal Marşımızın okunmasının akabinde tören, Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar’ ın konuşmasıyla devam etti. Özacar konuşmasında; “ Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde bugün güzel ilçemiz Gelibolu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü kutluyoruz.Özgürlük ve bağımsızlık uğruna ebedi önderimiz ve başkumandanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde birleşen milletimiz Kurtuluş Savaşı’ndan çıkan vatan topraklarımızı kurtarmış, 9 Eylül 1922 tarihinde Türk Ordusunun İzmir’e girişiyle başlayan kurtuluş günleri 26 Kasım 1922 ‘de Gelibolu’nun kurtuluş günü olarak kaydedilmiştir.Bizler Gelibolular üzerinde yaşadığımız bu toprakları sadece bir kara parçasından ibaret olmadığını çok iyi biliyoruz.Ulusumuza özgürlük yolunu açan , ulusal Kurtuluş Savaşı’nın tohumları atılmış ve Cumhuriyet’in önsözü burada yazılmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Milli mücadeleye şahsi hırs değil, milli ideal milli onur sebep olmuştur.”sözüyle tarihe çok anlımlı bir ifade bırakmıştır.Bu anlamlı sözlerden yola çıkarak, kurtuluş günleri milli değerlerin daha iyi anlaşıldığı tarih bilincinin milli birlik ve dayanışma ruhunun doruğa çıktığı özel günlerdir. Tüm bu savaşlar sonunda bizi mutlu kılan onurlu bir yaşam için ulu önderimizin bizlere bıraktığı aydınlanma devrimleri ve Türkiye Cumhuriyeti’dir.Cumhuriyet’in ilanı bizim en büyük devrimimizdir.Bu tarih bilincine sahip olan bizler bağımsızlık ruhu ile 2.yylını kutlamaya hazırlandığımız Cumhuriyetimizi yaşatmaya Atatürk’ün çizdiği çağdaşlaşma yolunda yürümeye aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.

26 Kasım sadece Gelibolu’nun kurtuluşu değil, yurdumuz insanın onuruna, özgürlüğüne düşkünlüğünün kanıtı aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin eşsiz zaferidir.

Saygıdeğer Gelibolular birlik ve beraberliğimiz ebediyen sürecek.Cumhuriyetimizin ışığında, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda geçmişimize, şanlı tarihimize hep sahip çıkacağız.Ortak aklın bilimin rehberliğinde yaşadığımız güzel şehrimizi ülkemizi O’nun bıraktığı ilke ve devrimlerin ışığında aydınlık geleceğe taşıyacağız.Bu duygu ve düşüncelerle Gelibolumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıldönümünü kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ‘ü , kahraman silah arkadaşlarını vatanı ve ulusu uğruna seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor,gazilerimize sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”diyerek günün anlam ve önemini belirten konuşmasını sonlandırdı.

26 Kasım Gelibolu’nun düşman işgalinden kurtuluşu programı ; Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar’ın , Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte 2.Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz’a şükran ziyaretinde bulunmasıyla son buldu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN