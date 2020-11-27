Milli Piyango Biletleri Talihlilerini Bekliyor

İlçemizde Milli Piyango bileti satışı yapan Metin Deligöz Milli Piyango 2021 çekilişinde biletler talihlilerini bekliyor.”diyerek bilet fiyatları ve büyük ikramiye konusunda bilgi verdi.Kasım ayının son haftasına girmemizle birlikte Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2021 bilet fiyatları merak konusu olmaya başladı. Milli Piyango Yılbaşı 2021 çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı ne kadar? Mili Piyango Yılbaşı 2021 büyük ikramiye tutarı kaç para?

Her yılbaşı gecesi yaşanan büyük heyecan için kısa bir süre kaldı. Bu yıl da gerçekleştirilecek olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2021 hakkında meraklı arayış başladı. Kimi bilet fiyatları hakkında bilgi almak isterken, kimi büyük ikramiyenin ne kadar olduğunu sorguluyor. Millipiyangoonline.com resmi internet sitesi yılbaşı çekilişi için tüm detayları yayımladı. İşte Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2021 hakkında bilinmesi gerekenler…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2021 BÜYÜK İKRAMİYE KAÇ PARA?

Bu yıl Milli Piyango Yılbaşı 2021 büyük ikramiyenin 100 Milyon TL olacağı duyuruldu.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2021 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

ÇEYREK BİLET: 25 TL

YARIM BİLET: 50 TL

TAM BİLET: 100 TL