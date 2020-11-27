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Piri Reis MYO Ağaç Kampanyası Başlattı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Piri Reis Meslek Yüksek Okulu’nda başlayan ağaç dikimi kampanyası sürüyor.Okul öğretmenlerinin ve çalışanlarının yanısıra vatandaşlardan da gönderilecek fidanlar bekleniyor.Bu konuda ağaç dikme kampanyasına katılmak isteyen lerin fidan bedellerini de okula yatırabilecekleri gibi fidanda gönderebiliyorlar.Önümüzdeki hafta boyunca sürecek olan fidan dikimine katılmak isteyen hemşerilerimizinde okul sekreterliğinden bilgi alarak kampanyaya katılmalarını bekliyoruz.
Haber: Caner AKŞİT 

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