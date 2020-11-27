Hırs Aklın Önüne Geçerse (Yeri Geldikçe)

Ortadoğu kan gölü.Suriye’nin,Irak’ın bitmeyen paylaşımları yıllardır sürürüyor.

Kapitalist Emperyalizmi ile eski kominist, şimdi yeni kapitalist(!) Rusya’nın Ortadoğu’da oynadıkları oyunlar binlerce can alıyor.

Dün Kızılderilerin topraklarını işgal edip katliam uygulayan Amerikalı’lar ve AB nin sömürgeci ülkeleri, bugün petrolü sahiplenmek için Ortadoğu ülkelerini işgal edip kanla sınır çiziyorlar…

Acıdır ki,Atatürk’ün, “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi sayesinde 100 yıla yakın bir süredir barış içinde yaşayan Türkiye’miz bu kanlı oyunun içine maalesef sokulmaya çalışılıyor.

Birkez daha yazıyorum.Amerikalılar topraklarını işgal ettiğinde Kızıldereli Reis şöyle demişti.

“Dünya güneş yardımıyla yaratıldı.Toprak yaratıldığında üzerinde sınır çizgileri yoktu.Onu bölmek insanlara düşmez!”

Ey sömürgeciler, böldünüz,sınırladınız, bari ona saygı gösterin.

Hayır!,İnsanlar sadece toprakları bölmekle kalmadılar.

Irk, din, dil, renk, mezheplere, giyim kuşam ibadet şekline kadar ayrımcılık yaptılar.

Hırslar kinleri doğurdu.Aklı kullanmayı unuttular.

Toprağın, suyun, güneşin,rüzgarın, yağmurun bereketini paylaşmak yerine, savunma amaçlı ürettikleri silahları saldırı amaçlı kullandılar.

* * *

Büyük Frederik de Akıl’ı vurguluyor.Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse, bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır,”diyor.

Dünyanın, 5 büyük ülkesi denen bu emperyalist ülkeler, sömürdükçe semiriyor ama bir türlüde sömürmeye doymuyorlar.

Bunu devam ettirebilmek içinde, hiçbiri milyonlarca cana kıymaya umursamadan devam ediyorlar…!

Hırs aklın önüne geçince KİN oluyor…!

Kinlendikçe de daha çok, daha daha çok KİN büyüyor ve sevginin, merhametin, şefkatin, güzelliğini, çirkinlik, kötülük,acımasızlık alıyor.

İyi hafta sonları. Saygılar