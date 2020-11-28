NALBANT “ESNAF DEVLETTEN DESTEK BEKLİYOR”

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant ilçemiz esnafının koronavirüsten gelen kısıtlamadan dolayı zor durumda olduğunu ve devletten destek beklediklerini dile getiren bir açıklama yaptı.Nalbant açıkıklamasında;

“ANAYASA 173.MADDE

“DEVLET, ESNAF VE SANATKARLARI KORUYUCU, DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER ALIR” İNSAN SAĞLIĞI HERŞEYİN ÖNÜNDEDİR. SAĞLIĞIMIZ İÇİN DEVLETİMİZİN ALDIĞI TÜM TEDBİR VE ÖNLEMLERİ DESTEKLİYORUZ. ANCAK, ESNAF VE SANATKAR ÇOK ZOR DURUMDA.

Kendi sermayesi ile iş yeri açan, İstihdam sağlayan vergisini, Sosyal güvenlik primini, kirasını, elektrik, doğalgaz, su, kredi, işçi ücretlerini, KENDİ KAZANDIĞI gelirle ödeyen ve ailesini geçindiren Bayramını, hafta sonu tatilinden bile feragat ederek İş yerinde duran ESNAF’ımız DEVLET’imizden destek bekliyor. Dokuz aydır yaşadığımız PANDEMİ sürecinin başında Mart ayında başlayan ve Haziran ayında normalleşme sürecine girene kadar 75 gün iş yerlerimiz kapandı, kısıtlamalara gidildi.

– Devletimiz tarafından bu süreçte, esnaflarımızın vergi ,sosyal güvenlik, elektrik, doğalgaz, esnaf kredileri kamu kurumlarına ait iş yeri kiralarında üçer aylık öteleme yapıldı.

– Halk Bankası esnaf kredi kefalet kooperatifleri aracılığıyla 25.000 tl, altı ay ödemesiz kredi teşviği verildi.

– İşyerlerinde çalışanlarımız için kısa çalışma ödeneği uygulandı.

– Bazı mesleklerde K.D.V indirimi yapıldı.

– Kamusal alacakların yapılandırılması ile ilgili kanun yürürlüğe girdi. (Vergi,Sosyal Güvenlik, idari cezalar, harçlar vb. Gecikme faizi düzenlemesi ve taksitlendirme) İşyerlerimizde, COVID-19 virüsü salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalarla iş hacmi %60 – %70 oranında düştü.

Sağlığımızla ve ekonomimizle ilgili düzelme beklerken, ülkemizde artan vaka sayıları, bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda 20 Kasım günü itibarıyla tekrar bir çok meslek dalında yılsonuna kadar iş yerlerimiz kapandı ve kısıtlamalar getirildi. Ve tekrar başa döndük, şu an itibari ile ek tedbirlerin geleceği yetkililerce kamuoyuna iletilmektedir. Pandemi sürecinde yapılan kısıtlamalardan kahvehane, kıraathane, çay bahçeleri, cafe, kafeteryalar, lokaller, internet kafeler, taşıma, okul servisleri, yolcu minibüsleri, düğün salonları, restoran, lokanta, pastane , pazarcı,berber,kuaför,güzellik salonları vb. hizmet sektörleri en çok etkilenen kesim olmuştur. Diğer bütün meslek kollarında da iş hacmi büyük sekteye uğramıştır. Aylardır esnafımızın sıkıntılarını ve taleplerini, yetkili çözüm mercilerine, İlgili bakanlıklar milletvekillerimiz yerel yönetimler bazında, Esnaf teşkilatları olarak Kanunumuzun bizlere verdiği yetki çerçevesinde yazılı ve sözlü ilettik ve bugün de iletmeye devam ediyoruz.

ESNAF VE SANATKARLARIMIZ İÇİN TÜM BİRİMLERE İLETTİĞİMİZ TALEPLERİMİZ;

AVRUPA ÜLKELERİNDE OLDUĞU GİBİ;

– Faaliyetleri durdurulan ve sınırlandırılan esnaflarımıza, faaliyetleri durduğu süre içerisinde kira, elektrik, doğalgaz, su, personel giderlerini, karşılayabilmeleri için aylık olarak karşılıksız nakit desteği verilmelidir.

– Esnaf ve sanatkarlarımızın Pandemi süreci döneminde ötelenen ve ödeme süresi gelen VERGİ/SSK/BAĞ-KUR/ELEKTRİK/DOĞALGAZ Ödemeleri, Pandemi süreci bitinceye kadar en az 2021 yılı sonuna kadar alınmamalı. Kapalı olduğu sürelerin bedelleri borçlarından muaf tutulmalıdır.

– Taşıma sektöründe öğrenci taşımacılığı yapan servisçi esnaflarımıza okulların kapalı olduğu sürelerde, Vergi, SSK, Bağ-kur, araç sigortaları, muayene ücretlerinden muaf tutulup, akaryakıt desteği verilmelidir.

– Yine ilçelerden merkeze,ilçeler arasında,köylerden merkez ve ilçelere yolcu taşımacılığı yapan ve aylardır,koltuk sınırlamasına tabi, minibüs, otobüs işletmecilerimizin, Ulaştırma bakanlığından, Belediyelerden aldıkları belge ücretleri 2021 yılı sonuna kadar ertelenmeli, bu kesime vergisiz akaryakıt desteği verilmelidir.

– Kahvehane, kıraathane, internet cafe, lokanta, restoran, düğün salonları, pastane, kafe, okul kantinleri, kamu kurumlarındaki kantinler, Pansiyonlar, öğrenci yurtları başta olmak üzere, iş yeri kapanışlarından, kısıtlamalardan, sokağa çıkma yasaklarından en çok etkilenen işletmeler başta olmak üzere , zorunlu giderlerini karşılayabilecek, ayakta durabilmelerini sağlamak amacıyla, geri dönüşsüz hibe NAKİT desteği verilmelidir.

– Borcunu borçla kapatmak zorunda kalan Halk Bankası, Esnaf kredi kefalet Kooperatifleri aracılığıyla, esnaflarımıza kullandırılan ve ödeme süreleri geçen ay itibari ile başlayan kredi ödemeleri, en az bir yıl ertelenmelidir.

– Halk Bankası , Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası aracılığıyla yıllık ciro durumuna göre işyerlerinin zorunlu giderlerini karşılayabilmeleri amacıyla bir yıl ödemesiz olarak uygulamaya giren, ( ciroya göre 50-100 bin) şuan itibarıyla finansmanı biten MİKRO işletme kredilerinin, acilen finansman sorunu çözülmelidir.

– Kamu kurumlarında kiracı olan işyerlerimizden, kapalı olduğu süreler için kira alınmamalıdır. Mart- Nisan- Mayıs ayları için yapılan bu uygulamanın, bu sürede de devam ettirilmesi, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ait yerlerde kiracı olan esnaflarımız için de, hem geriye dönük tarihlerde kapalı oldukları süreler içinde ve yeni yapılan kısıtlamalar da kapalı oldukları sürelerde, kira alınmamalıdır. Kamu kurumları ve belediye yerlerindeki kiracı işletmelerimiz gibi, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait yerlerdeki kiracı esnaflarımız için de, bu uygulama acilen hayata geçirilmelidir.

– Esnaf ve sanatkarlarımızın, kamuya olan borçlarının yapılandırılması ile ilgili yürürlüğe giren (17 Kasım 2020) kanunun başvuru tarihi ve ilk taksit ödeme tarihi 2021 Temmuz ayına kadar uzatılmalı, vadesi 60 aya çıkarılmalıdır. Pandemi sürecinde zor durumda olan, kazanç elde edemeyen, kapalı olan işyerlerinin bu kanundan faydalanabilmeleri mümkün değildir. Saygılarımızla.”diyerek açıklamalarda bulundu. Haber:Seda LİMAN ZENGİN