GESTAŞ GENEL MÜDÜRÜ SEVİNÇ’TEN ÖZACAR’A ZİYARET

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığını yaparak deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç’i Özacar’ı makamında ziyaret etti.Özacar; “Buluşmamızda kurumlarımızı ilgilendiren konularda değerlendirmelerde bulunduk. Ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum.”sözlerini ifade etti.

Haber: Caner AKŞİT