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GESTAŞ GENEL MÜDÜRÜ SEVİNÇ’TEN ÖZACAR’A ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığını yaparak deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç’i Özacar’ı makamında ziyaret etti.Özacar; “Buluşmamızda kurumlarımızı ilgilendiren konularda değerlendirmelerde bulunduk. Ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum.”sözlerini ifade etti.
Haber: Caner AKŞİT

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