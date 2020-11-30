Bu Pislikleri Hep Şehrin Etrafına Atan Aynı Kişiler

İlçenin tek akciğerleri olan Gelibolu Belediye Çamlığı çöp yuvası haline gelmeye çalışan kendini bilmez adamlar her türlü pisliklerini, çöplerini bu çamlığın hemen giriş kapılarının yanlarına dökerek ne yapmaya çalışıyorlar?

Geçtiğimiz hafta içinde de başta midye işi yapan firmalardan birisi nakliye işi yaparak inşaat artıkları ile bazı ev sahiplerinin evlerinden çıkarıp attığı eski eşyaları getirip bu çamlığın çevresine atarak adeta görüntü kirliliğinden de beter daha çirkin manzaralar yaratıyorlar.Bu adamları bulmak kolay.Belediye yetkililerinin bu adamlara gereğini yapmasını isteyen vatandaşlar ağırlaştırılmış ceza verilmesini istiyorlar çünkü bu adamlar bu işi ilk defa yapmıorlar.Haber: Recep YÜZÜAK