Emekli Olan Öğretmenlere Milli Eğitim Müdürlüğü Şeref Belgesi verdi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çeşitli kurumlarda ve görevlerde çalışmış ve emekli olmuş öğretmenlere çalıştığı sürelerde yapmış oldukları hizmetlerden dolayı Çanakkale Valiliği tarafından hazırlanan Üstün Şeref Belgeleri İlçe Milli Eğitim MüdürüTahir Karaca tarafından kendilerine takdim edildi. Karaca emekli olan öğretmenlere hizmetlerden dolayı teşekkür edip, bundan sonraki hayatlarında esenlikler diledi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN