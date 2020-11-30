Nasrettin Hocamdan.?(Yeri Geldikçe)

Gariban köylünün tek odalı bir evi varmış..Karısı ve 5 çocuğu ile bu tek odalı evde yaşarlarmış..

İyice bunalmışlar.Ne yapsakta rahatlasak diye günlerce düşünselerde yapabileceği birşey bulamamış.

* * *

Aklına Nasrettin Hoca’ya gidip akıl danışmak gelmiş.Gitmiş Hoca’ya danışmış.

“-Hocam bizi bu durumdan kurtar”diye yalvarmış.

Hoca sakalını sıvazlayıp, sarığını düzeltip öksürmüş…

“Bak evlat! demiş, önce şu fakirlik duygusundan kendini kurtar!”

“Nasıl demiş köylü, garibim…

“Şöyle yani” demiş.Hoca.Kendini dev gibi güçlü 100 odalı bir köşk yaptırabilecek karun kadar zenginmiş gibi hisset.Tek odanıza bahçedeki tokluyuda al bu gece yatarken.

Sonra sabah bana gel rapor ver!”

Sabah olunca köylü hocayı arar.Hocam bu gece daha kötü sıkıştık!…

– İyi!..Birde danayı al bu akşam!…

Sabah olmadan Hoca’yı arayan köylü;

– “Hocam felaket o iki hayvan çocukları eziyor.

Hoca gayet sakin ve rahat,

-”İyi!.. Öyleyse danayı at, bak nasıl rahatlayacaksınız!.

Ertesi gün:

-Gel evladım, danayı atıp rahatladınız mı? diye sormuş Hoca …Köylü;

-” Ne rahatlaması Hocam, dana dışarı çıkmakta direndi, tepiklenirken çocuklardan ikisi öldü, analarının kolu kırıldı, ben canımı zor kurtardım; sana güvendik, mahfolduk!” diye yanıtlamış gariban köylü…

Hoca sakalını sıvazlamış, sarığını düzeltip öksürmüş yine:

“Vah vah! Yoksa sen? diye şaşırmış.

O bir Nasrettin hoca fıkrasıdır.be evladım; demiş, sadece gülmek için anlatılır!

İşte böyle…Bugünde gariban köylümü hala böylesine aldatan, kandıran var.Geçenlerde bir köye gelen sahtekarlar, köylü kadınların altınlarını parlatıvermişler …!

Hocanınki ise kıssadan hisse,

Yeni bir haftada hayırlı işler dilerim.