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MELİKE ESTONYA’DA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizin medarı iftiharı Melike Öztürk’ünde aday kadrosunda bulunduğu Türkiye Kadın Futbol A Milli Takımımız 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’ndaki 9. maçında deplasmanda Estonya’yı 4-0 mağlup etti.
Melike Öztürk 2 Aralık Çarşamba günü Antalya’da Rusya Kadın Milli Takımıyla oynayacak.
Haber: Recep YÜZÜAK

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