Bu Marketlerle Başa Çıkamayacak mısınız?

Defalarca yazdık vatandaş bu marketlerin pisliğinden şikayetçi.Önlerine özel olarak kendilerinin yaptıracağı katı atık ve dönüşümlü kapları olmadığı zaman kapatın bunları yola gelsinler ya da gerekli cezaları kesin hem belediyenin vatndaşlar için koyduğu konteynerları kullanıyorlar, hem de geri dönüşümlü çöplerini gelişigüzel sokaklara dökebiliyorlar.Birçok kentte belediyeler, marketlere özel kapaklı hem geri dönüşüm için hem de katı atıkları için konteynerlar yaptırmışlar.Oysa ilçemizdeki marketler zaten vatandaşlara zar zor yeten konteynerları dolu buldukları zaman sorumsuzca pisliklerini yerlere bırakabiliyorlar.

Sorumsuz vatandaşlar ya da trollük yapan kişiler de basıp çakmağı zarar vermek amacıyla konyetnerları ateşe veriyorlar.

Önce bu marketlere sıkı bir düzen getirmeli ardından da şehirdeki millet malını kırıp, dökmekten çekinmeyeleri, yakmayı zevk edinenleri bir şekilde cezalandırmanın yolları aranmalıdır.Vatandaş bu tür milletin zarar verenlerden dertli.

Belediyeninde gerekirse bu işe daha ciddi bir perspektifle bakarak bu haydutları yakalaması için tedbir alınmasını isteniyor.

Haber: Recep YÜZÜAK