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İşsever Dünya Şoförler Gününü Kutladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever Dünya Şoförler Gününü kutladı.İşsever; “Doğumdan ölüme, hayatımızın her evresinde var olan şoförlerimizin
“30 Kasım Dünya Şoförler Günü” kutlu olsun.
4 teker üzerinde rızıklarının peşinde olan, ailesi, çocukları ve yuvası kullandığı araçlar olan, gecesi gündüzü her türlü tehlikeyi göze alarak yollarda geçen,kazandığı her kuruşu anasının ak sütü gibi helal olan, çilekeş, cefakar tüm tırcı, kamyoncu, otobüsçü,servisçi, minibüsçü ve taksici şoför esnafımızın 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü şahsım yönetimim ve esnafım adına kutlar, kazasız belasız hayırlı işler bol kazançlar dilerim.”dedi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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