SÜRÜCÜ İLÇEMİZDE İLK DEFA BETON ASFALT YAPIMI ÇALIŞMALARININ MÜJDESİNİ VERDİ

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü ilçemizde ilk defa uygulanan beton asfalt çalışmalarının müjdesini verdi.Sürücü “ Gelibolu da ilk defa yapımına başladığımız grup yolumuzdaki beton asfalt yapım çalışmaları başladı.

Yerli ve milli, petrol ürünleri kullanmadan yapılan beton asfaltımız sıcak asfalta göre daha uzun ömürlü ve %100 yerli ve milli olucak

Her gün yaklaşık 500 metre dökümü yapılacak yolun hafta sonu tamamlanmasından sonra çizgi çalışmaları yapılarak vatandaşımızın hizmetine sunulacak”açıklamalarında bulundu.Haber: Ali GEZER