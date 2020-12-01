Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü ilçemizde ilk defa uygulanan beton asfalt çalışmalarının müjdesini verdi.Sürücü “ Gelibolu da ilk defa yapımına başladığımız grup yolumuzdaki beton asfalt yapım çalışmaları başladı.
Yerli ve milli, petrol ürünleri kullanmadan yapılan beton asfaltımız sıcak asfalta göre daha uzun ömürlü ve %100 yerli ve milli olucak
Her gün yaklaşık 500 metre dökümü yapılacak yolun hafta sonu tamamlanmasından sonra çizgi çalışmaları yapılarak vatandaşımızın hizmetine sunulacak”açıklamalarında bulundu.Haber: Ali GEZER
SÜRÜCÜ İLÇEMİZDE İLK DEFA BETON ASFALT YAPIMI ÇALIŞMALARININ MÜJDESİNİ VERDİ
Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü ilçemizde ilk defa uygulanan beton asfalt çalışmalarının müjdesini verdi.Sürücü “ Gelibolu da ilk defa yapımına başladığımız grup yolumuzdaki beton asfalt yapım çalışmaları başladı.