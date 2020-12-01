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SÜRÜCÜ İLÇEMİZDE İLK DEFA BETON ASFALT YAPIMI ÇALIŞMALARININ MÜJDESİNİ VERDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü ilçemizde ilk defa uygulanan beton asfalt çalışmalarının müjdesini verdi.Sürücü “ Gelibolu da ilk defa yapımına başladığımız grup yolumuzdaki beton asfalt yapım çalışmaları başladı.
Yerli ve milli, petrol ürünleri kullanmadan yapılan beton asfaltımız sıcak asfalta göre daha uzun ömürlü ve %100 yerli ve milli olucak
Her gün yaklaşık 500 metre dökümü yapılacak yolun hafta sonu tamamlanmasından sonra çizgi çalışmaları yapılarak vatandaşımızın hizmetine sunulacak”açıklamalarında bulundu.Haber: Ali GEZER

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