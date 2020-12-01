SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF OLANLAR MADDE MADDE SIRALANDI!

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak kişiler de yer aldı. İşte bakanlığın yayımladığı o liste…

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Açıklamanın ardında İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine sokağa çıkmakısıtlamasıyla ilgili bir genelge gönderdi. Genelgede, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İlk sokak kısıtlaması bugün 21.00’de başlayıp çarşamba sabah 05.00’te bitecek. Genelgede ayrıca; Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak kişiler de tek tek sıralandı.

KAMU KURUM VE KURULUŞLAR: TBMM üyeleri ve çalışanları, Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil), Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,

YARDIM GÖREVLİLERİ: Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,

ECZANE VE VETERİNERLER: Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

RANDEVUSU OLAN HASTALAR: Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)

TIBBİ ÜRETİMDE YER ALANLAR: İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

SANAYİ İŞÇİLERİ: Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar, Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

KARGO VE TAŞIMA: Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları, Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

GÖREVLİLER: Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

BARINAK ÇALIŞANLARI: Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

MEDYA ÇALIŞANLARI: Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları, 16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar, Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

EKMEK FIRINLARI: Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

CENAZESİ OLANLAR, DEFİN GÖREVLİLERİ: Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

STRATEJİK FAALİYETTE BULUNANLAR: Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

ALTYAPI ARIZA PERSONELİ: Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

KARGOCULAR: Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

ŞOFÖRLER: Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

YURT VE ŞANTİYE GÖREVLİLERİ: Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

BEKÇİ VE İŞYERİ HEKİMLERİ: İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),

OTİZMLİ REFAKATÇİLERİ: Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi ‘Özel Gereksinimi’ olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

MAHKEME KARARIYLA ÇOCUKLARINI GÖRECEKLER: Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

MAÇI OLAN SPORCULAR: Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

İNŞAAT ÇALIŞANLARI: Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar ile buralarda çalışanlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),

BANKA ÇALIŞANLARI: Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

MERKEZİ SINAVLARA GİRECEKLER: ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

DİNLENME TESİSLERİ: İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

MALİYE VE MUHASEBE ÇALIŞANLARI: Yaklaşan yılsonu işlemleri nedeniyle serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla birlikte çalışanlar.