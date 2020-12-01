Açıköğretim ortaokulu ve lise sınavları ertelendi

5-6 Aralık’ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile MEB merkez taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavları salgın nedeniyle ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile MEB merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavının, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

MEB’den yapılan yazılı açıklamada, “5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır” denildi.