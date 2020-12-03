TURAN “ÖNEMLİ OLAN FİZİKİ ENGEL DEĞİL, YETER Kİ YÜREKLER ENGELLİ OLMASIN”

“Önemli olan fiziki engel değildir, yeter ki yürekler engelli olmasın” diyen Turan “Engelli olmak kimsenin seçimi değildir, bizlere düşen engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onlara engel olmamaktır.” dedi.

AK Parti döneminde engellilere yönelik uygulamaların altını çizen Turan; “2002’den bugüne engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata, iş hayatına katılımı konusunda attığımız adımlar, engelli kardeşlerimize karşı verdiğimiz değerin, sorumluluğun bir göstergesidir. Evde bakım hizmetleri, eğitim hizmetleri ile kamu ve özel sektörde istihdam noktasında atılan adımlar engelli vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu ve refahı için yaptığımız çalışmalarımızın bir kısmı. Bizim görevimiz engelli kardeşlerimizin karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak. Görüyoruz ki, bu politikalar sonucunda engelli vatandaşlarımızın her alanda başarıları artıyor. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da engelli vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemeye, bu sorunları çözmek için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Bu özel günün farkındalığı artırması temennisiyle, tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyor; sağlık, mutluluk ve güzelliklerle dolu yarınlar diliyoruz.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi