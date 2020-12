İSKENDEROĞLU “MESELE ZİHİN VE KALPLERDEKİ ENGELLERİ AŞMAKTIR”

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, “Dünya Engelliler Günü” dolayısı ile yayımladığı mesajında şunlara yer verdi:

“Mesele zihin ve kalplerdeki engelleri aşmaktır. Fiziki engellerin değil esas zihin ve kalpteki engellerin aşılması gerektiğini ve bunun da kardeşlerimize inanarak, onlara sevgi ve hoşgörüyle yaklaşarak aşılacağına inanıyoruz. Verilen her fırsatta, atılan her adımda onların neler başarabildiklerini görüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana gururlandığımız ve ilham aldığımız şey de engelli kardeşlerimizin azim ve kararlıkla aştıkları engeller ve kazandıkları başarılardır.

Toplum olarak zihin ve kalplerimizdeki engelleri aşabilirsek, ön yargılarımızı ortadan kaldırabilir, empati ve sevgiyle bakabilirsek bütün engelleri de bir bir aşabiliriz. Engelli kardeşlerimize yönelik bakış açımızı değiştirmeli, onlara sevgi ve hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Onlar için asıl engel, sevgimizi onlardan esirgediğimiz an başlar.

Her zaman yanlarında olmalı, yeri geldiğinde gören gözleri yeri geldiğinde işiten kulakları olmalıyız. Her insanın bir engelli adayı olduğunu her zaman hatırlamalı ve buna göre davranmalıyız.

Gönüllerindeki güzellikleriyle ve ruhlarındaki zenginlikle her türlü engeli aşmayı başaran engelli kardeşlerimiz belirli bir günde veya haftada değil her zaman gündemimizde oldu, olmayada devam edecek. Son 18 yılda engelli vatandaşlarımızla ilgili, daha önceki dönemlerde yapılmamış hatta hayal bile edilmemiş çok büyük çalışmalar, hizmetler ortaya koyduk ve koymaya devam edeceğiz.

Bu duygularla “Dünya Engelliler Günü”nün engelli vatandaşlarımıza daha huzurlu bir hayat ve bütün insanlık için engelsiz bir dünya umuduyla hayatın onlara hep sevinç, mutluluk ve kolaylıklar getirmesini diliyorum.” dedi.

Haber Merkezi