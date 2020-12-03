B.M (Yeri Geldikçe)

“Dünya uluslarının barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla 1945 yılında kurulan uluslar arası örgüt, diye açıklıyor ansiklopediler.

“Oysa, Birleşmiş Milletler, 1 Ocak 1942’de “Dünya Savaşı sürerken, 26 ülkenin temsilcilerinin “Mihfer”adı verilen Almanya, İtalya ve Japonya’ya karşı birlikte savaştıklarını açıkladıkları zaman kullanıldı.

İnsanlığın barış ve güvenliğini bozmaya kalkışanları durdurmak ve dünyada barışı sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgüt.

Ne yazık ki, başındakilerin hırsları ve akılsızlıkları nedeniyle azmış olan o malum 3 devlet; “atom bombası da kullanmış, ülkeler yerle bir edilmiş milyonlarca insanda ölmüştür, öldürülmüştür…

1945 yılında sonlanan bu savaşta, Türkiye’de her iki blok tarafından savaşa sokulmak için çok uğraşılmıştır.Almanlar, Balkanları rahatça ele geçirmişler ve taa Meriç kenarına kadar gelerek Türkiye ‘yi zorlayarak savaşa sokmak için tehdit bile etmişlerdir.

Merhum babam anlatırdı.Almanlar Meriç kıyılarına kadar geldiklerinde Oda , ihtiyat askeri olarak Meriç Nehri kıyısında 5 ay siper kazdıklarını, tüfek elde Yunanistan’ı işgal eden Almanları beklediklerini anlatırdı.

Bir başka yazımda, bu bekleyişin ve muhtemel bir savaşta Trakya’da nasıl bir müdefa hattı kurduğunu anlatacağım.

Gelelim B.M.’ye!

Peki, öyle ise, o günden bugüne insanlığın barış içinde yaşaması gerekmiyormuydu?…

Üstelik bu örgüt sadece barışı sağlamak için değil, 17 destek birimide oluşturarak eğitimden kültüre, beslenmeden – sağlığa, yoksulluktan – para fonuna birçok destek fonu oluşturarak ulusların refahı için çalışmaacakmıydı?

Ayrıca bu örgüt, Genel Kurul, Güvenlik Konseyi Adalet Divanı, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Genel Sekreterlik gibi çok önemli işlevler yürütebilecek güçte olan bir kuruluş…

Öyleyse soruyorum?..

Savaşlar, haksız ölümler, adaletsizlikler neden bitmiyor?

Devlet yönetimlerine hasta ruhlu insanların da geçebilmesi yüzünden olabilir mi?

“Galiba”mı?

Dünya bu 5 büyük emperyalist ülkenin elinde oyuncak almayı sürdürdükçe malesef!…

O zaman, bu dünya 5 büyük devletten ibaret olmamalıdır..!

Doğru söze ne denirki?…