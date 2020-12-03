Nalbant “Lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme-içme iş yerlerinin dikkatine”

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant Lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerlerinin kısıtlama döneminde çalışma saatleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.Buna göre Nalbant; “Lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri – Hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma), 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde, Hafta sonları (Cumartesi ve Pazar), 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, hizmet verebileceklerdir.”açıklamasında bulundu.Haber:Ali GEZER