Sürücü’den Dünya Engelliler Günü Mesajı

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı.Sürücü mesajında; “Spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden iş dünyasına her alanda engelli kardeşlerimiz büyük başarılar elde etmekte, azim ve kararlılıklarıyla bizlere güç ve ilham vermektedir.

Bu vesileyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm vatandaşlarımızı engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyor, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”mesajını iletti.Haber: Ali GEZER