Gelibolu Düşünce Platformu’ndan İhtiyaç Sahibi Çocuklara Tablet Yardımı

Gelibolu Düşünce Platformu’nda üye olan Ayşe Çisil Aydemir,Menekşe Aydemir kardeşler Arif Karaca ile birlikte uzaktan eğitim alabilmek için tabletleri olmayan çocuklara yardım kampanyası başlattılar.Gelibolu Düşünce Platformu ve üyeleri projeye destek olarak,duyarlı vatandaşların da katkılarıyla pek çok çocuğu tabletlerine kavuşturdular..Gelibolu Düşünce Platformu Üyeleri yaptıkları açıklamada ”STKlar gençleri kazanmalı. Ben bundan 15 yıl önce STKlarda gönüllülük yaparkenden bugüne kadar geçen sürede bile çok sey değişti aslında sivil toplum alanında. Gelibolu’ya herhangi bir STKnın getirebileceği çok şey var. Güçlerimizi birleştirip bir şeyler yapacağız başka yolu yok. Böyle güzel arkadaşlarımız olduğu sürece bizim de uzaktan inancımız perçinleniyor.İyi ki varsınız ve oradasınız.Bu insanları da gözden çıkaralım demiyorum yanlış anlamayın.Bir büyükleri bir ağabeyleri olarak danışacakları bir merci olabilmelerini sağlayalım bu insanları.Çünkü onların bilgece taktiklerine ve tecrübelerine her daim ihtiyaçları olacaktır yetişen tüm gençlerin yeni pozisyonlarında.

Zaten yeni yetişen nesil çok da hevesli değil bu tarz organizasyonlarda bulunmaya.Çelme takmayın,olumsuz eleştiriler yapıp onların heveslerini kırmayın.

Bize iş yapabilecek,taşları yerinden oynatabilecek enerjik,dürüst,adil ve hakkaniyetli iş bitirici ve heyecanlı insanlar lazım.Güveninden şüphe etmeyeceğimiz,şeffaf insanlar olmalı artık her yerde.Bu toplum ancak böyle kalkınır.

Kollektif olarak birlik ve beraberlik içerisinde toplum menfaatine olan çalışmalara karınca kararınca destek olan herkese canı gönülden teşekkür ederim.Çocuklarımızın yüzünde kocaman bir tebessüm oluşturdunuz her biriniz katkılarınızla,Bu sevinç de hepinizin payı var ayrıca..

Kendi adıma bu organizasyonun bir parçası olmaktan ve gençlerle çalışmaktan onur ve gurur duydum.Biliyorum ki,daha pek çok etkinlik ve kampanyaya imza atacağız beraberce.”diyerek açıklamalarda bulundular.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN