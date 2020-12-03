YÜZÜAK BERAAT ETTİ

2015 yılında FETÖ Hakimlerinin verdiği cezanın yargıtay tarafından bozulması üzerine, önceki gün Gelibolu 1.Asliye Ceza Mahkemesinde sonuçlandı.

Yargıtayın, “berat etmesi gerekirken cezalandırılması yanlıştır.”kararına uygun 1.Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Recep Yüzüak’ın beraatına karar verdi.

“Karardan sonra konuşan Yüzüak; “Adalet geçte olsa yerini buldu.Fetö soruşturmasında tutuklanan hakim ve savcıların verdiği cezayı haksız bulan yargıtay, basın özgürlüğü içinde yazılan haberler ağır eleştiri olsalar bile suç teşkil etmez.Basının eleştirileri acıtıcı olabilir, şahsi şeref ve onurunu rencide etmedikçe ağır eleştiriler, basın özgürlüğü içinde değerlendirilir.”dedi.

Yargıtay’ın berat kararına uyan Cumhuriyet Savcısı da karara uyulmasını isteyince mahkeme hakimi berat kararını vererek, 8 yıldır süren davayı Yüzüak lehine bitirdi.

Haber: Caner AKŞİT