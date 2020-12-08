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DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI DÜZENLİ OLARAK SÜRDÜRÜLÜYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi tarafından düzenli olarak yapılan dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor.Özacar “Pandemi sürecinde bütün zorlukları birlikte aşacağız ve ilçemiz genelindeki dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerimizin, Sarmaşıklı bölgesinde ve Gazi Süleyman Paşa Mahallesi’nde gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarında arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. Lütfen salgınla mücadelede tedbiri elden bırakmayalım.”mesajını iletti.Haber: Caner AKŞİT

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