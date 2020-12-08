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YENİ İSKELE İNŞAAT ALANINDA İNCELEME YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Hakan Kılınçkaya yapımına hızla devam edilen yeni iskele inşaat sahasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Kılınçkaya yaptığı açıklamada “Gelibolumuzun arzu ettiği yeni iskele inşaatı hızla devam etmektedir. Geliboludaki arac yoğunluğunu azaltma anlamında büyük yarar sağlayacak olan Yeni Feribot Terminali dolgu kısmı bitmiş olup, 2’nci kısmı olan su yapıları ve kazıkların çıkılma işlemi devam etmektedir. Son kısım üst yapı işleri de en kısa sürede başlayacaktır ” dedi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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