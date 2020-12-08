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YENİ KARARLAR ÇIKANA KADAR HALK PAZARI SAYISI ÜÇE ÇIKARILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Covis-19 salgını ile mücadele ve salgının etkilerini azaltmaya yönelik Gelibolu İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nca alınan karar ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle yeni bir karar alınıncaya kadar,
Korgenerel Dursun Bak ve Muhittin Reis Caddesi’nde Salı günleri kurulan pazar Pazartesi günü aynı alanda kurulacak
Yoğunluğu azaltmak amacıyla Çarşamba günü Sarmaşıklı bölgesi Şehit Hasan Ayçicek Sokak’ta (Halı Saha Yanı) yeni bir pazar kurulacak
.Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Emek Caddesi’nde Cumartesi günleri kurulan Pazar, Cuma günü aynı alanda kurulacak.

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