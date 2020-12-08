KAMU KURUM VE KURULUŞLARDAN SONRA APARTMANLARA DA DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YAPILDI

Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler kamu kurum ve kuruluşları, toplu yaşam alanları, minibüsler ve ticari taksilerin ardından, ilçemizdeki site ve apartmanları da dezenfekte etmeye başladı.

“Halkımızın sağlığı her şeyden önemli”

Bireysel olarak tedbirlere uymasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Özacar;” Muhtarlar ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda planlamaya alınan apartmanlarda ekiplerimiz dezenfekte çalışmasına aralıksız devam ediyor. Halkımızın sağlığı için korona virüsün yayılımını azaltacak çalışmaları sürdürmekteyiz. Ekiplerimiz ilçemizin her köşesinde farklı bir çalışma yürütüyor. İlaçlama ekibimiz de doğrudan ve ya muhtarlarımız aracılığıyla gelen talepler doğrultusunda virüsün yayılma riskini önlemek için ücret talep etmeden apartman ve sitelerde kapı girişlerinden asansörlerde, merdiven boşluklarından varsa otoparklarına ve çocuk parklarından ortak kullanım alanlarına kadar tüm noktalar özenle dezenfekte ediyor. Şu ana kadar ekiplerimiz ilçemizde Covit 19 vakasının göründüğü apartmanlar koronavirüsü kontrol altına almak amacıyla dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Bu görünmez tehlikeden vatandaşlarımızı korumak ve bilinçlendirmek adına özellikle sosyal medya aracılığı ile pandemiden korunabileceğimiz önlemleri duyuruyoruz. Vatandaşlarımızdan tek talebimiz bu kurallara ciddiyetle riayet etmeleridir.Lütfen salgınla mücadelede tedbiri elden bırakmayalım” diye konuştu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN