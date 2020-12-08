HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULAMA NOKTALARINDA DENETİM YAPILDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereği hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında alınan tedbirler kapsamında, Kaymakam Hakan Kılınçkaya , 06.12.2020 Pazar günü Polis ve Jandarma devriyelerinin uygulama noktalarında alınan tedbirleri denetledi.

İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü’nün de bulunduğu denetlemelerde Kaymakam Hakan Kılınçkaya,uygulama noktalarını denetleyerek alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında görevli polis ve jandarma personellerinden bilgi aldı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Yapılan denetimlerin ardından açıklamada bulunan Kaymakam Kılınçkaya,” Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve uygulamalar vatandaşlarımızın sağlığı için. Vatandaşlarımız alınan tedbirlere hassas davranarak kurallara uydular. Kısıtlama kuralına uyan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN