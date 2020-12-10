Evreşe Belediye Personeline Jandarma tarafından KADES Semineri Verildi

Evreşe Belediyesi Personeli Kadın acil destek uygulaması (KADES)hakkında Jandarma komutanlığı tarafından verilen seminere katıldı.Evreşe Belediyesi Personeli “Kadına ,çocuğa hiçkimseye şiddet uygulanmayan bir Dünya’da yaşamak ümidiyle teşekkür ederiz…”mesajını iletti.

KADES NEDİR?

Kadın Destek Uygulaması (KADES)

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

Bakan Soylu, KADES uygulamasıyla kadına yo¨nelik risk ve tehdit unsuru olus¸turabilecek durumların o¨nu¨ne gec¸ebilmeyi ve acil durumlarda mu¨dahale su¨relerinin kısaltılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Tamamen yerli ve milli bir yazılıma sahip KADES’in 24 Mart’tan itibaren test aşamasında olduğuna işaret eden Soylu, “Bu uygulama sayesinde kadınlarımızın herhangi bir tehdit anında bir dokunus¸la, en hızlı s¸ekilde kolluk birimlerimize ulas¸arak yardım almaları sagˆlanmaktadır.” dedi.

Uygulamayı 24 bin 584 kis¸i indirdi.Uygulamanın çalışma şeklini anlattı.

KADES UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

KADES uygulamasını, Google Play Store ve Apple Store marketlerinden ücretsiz şekilde indirebilirsiniz.

Uygulamayı indirdikten sonra T.C. Kimlik Numaranızı girerek ve EGM’den telefonunuza gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebilirsiniz.

Uygulama aktif olduktan sonra, tek bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısı gönderebilirsiniz.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN