Eski Belediye Meclis Üyelerinden Acı Haber

Dün eski Belediye Meclis üylerinin vefat haberlerini alan Özacar üzüntüsünü dile getirerek başsağlığı mesajlarını iletti.

Özacar vefat haberinin ardından “ Emekli Öğretmen Recai Çorbacı’nın vefat ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz.Merhuma Allah’tan rahmet,Çorbacı ailesine yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”diyerek , bir süredir tedavi gören, Gelibolu Belediyesi eski Meclis Üyesi (1999- 2004 dönemi) Emekli Albay Alpay Ersoy da vefat ettiğini öğrenen Özacar vefat haberinin ardından “ Emekli Albay Alpay Ersoy’un vefat ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz.Merhuma Allah’tan rahmet,Çorbacı ailesine yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”dedi. Haber:Ali GEZER