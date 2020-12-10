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Eski Belediye Meclis Üyelerinden Acı Haber

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Dün eski Belediye Meclis üylerinin vefat haberlerini alan Özacar üzüntüsünü dile getirerek başsağlığı mesajlarını iletti.
Özacar vefat haberinin ardından “ Emekli Öğretmen Recai Çorbacı’nın vefat ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz.Merhuma Allah’tan rahmet,Çorbacı ailesine yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”diyerek , bir süredir tedavi gören, Gelibolu Belediyesi eski Meclis Üyesi (1999- 2004 dönemi) Emekli Albay Alpay Ersoy da vefat ettiğini öğrenen Özacar vefat haberinin ardından “ Emekli Albay Alpay Ersoy’un vefat ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz.Merhuma Allah’tan rahmet,Çorbacı ailesine yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”dedi. Haber:Ali GEZER

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