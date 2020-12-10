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ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ DE PANDEMİ HASTANESİ OLUYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale’de artan Korona Virüs vaka sayısı sebebiyle yetersiz gelen Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Uygulama Araştırma Hastanesi’nin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nin de Pandemi Hastanesi olmasına karar verildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nin 2 bölüme ayrılacağı, bir bölümünde normal hastaların muayenelerinin devam edeceği; diğer bölümde de Korona Virüs Hastalarının tedavilerinin gerçekleştirileceği öğrenildi.
Pandemi Hastanesi olacak Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde gerekli çalışmaların yapıldığı öğrenilirken; hastanede bu uygulamanın 9 veya 10 Aralık 2020 tarihinde başlaması bekleniyor.
Öte yandan Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Uygulama Araştırma Hastanesi’nin Pandemi Hastanesi olarak hizmet vermeye devam edecek.

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