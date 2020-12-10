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Sarmaşıklı Bölgesinde Pandemi Dönemi Boyunca Pazar Kurulacak

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Covid-19 salgını ile mücadele ve salgının etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler ve Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nca alınan karar kapsamında;Gelibolu’da hafta içerisinde kurulan halk pazarı sayısını üçe çıkartılarak dün Sarmaşıklı Mevkiinde ilk pazar açıldı. Özacar ; “Tamamen değerli halkımızın sağlığı gözetilerek kurulan bu yeni pazar, bazı esnaflarca engellenmek istenmiş ve belirlenen noktaya ne yazık ki yeteri sayıda tezgah açılmamıştır!
Yeni bir karar alınıncaya kadar, ekiplerimizin alacağı tedbirlerle Sarmaşıklı mevkiinde bu pazarın pandemi boyunca kurulmaya devam edileceğini belirterek, kamuoyunun bilgisine önemle sunarız.”diyerek açıklamada bulundu.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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