GELİBOLU KİTAPLARI 

Gelibolu Belediyesine Teslim Edilen Gıda Kolileri İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında; Covid-19 sürecinde ekipler Belediye tarafından hazırlanan ve hayırsever vatandaşlarca dağıtılmak üzere kuruma teslim edilen gıda kolilerini ilçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarla belirlenen program dahilinde buluşturmaya devam ediyor.
Haber: Ali GEZER

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