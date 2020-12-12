Gelibolu Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında; Covid-19 sürecinde ekipler Belediye tarafından hazırlanan ve hayırsever vatandaşlarca dağıtılmak üzere kuruma teslim edilen gıda kolilerini ilçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarla belirlenen program dahilinde buluşturmaya devam ediyor.
Haber: Ali GEZER
Gelibolu Belediyesine Teslim Edilen Gıda Kolileri İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıldı
Gelibolu Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında; Covid-19 sürecinde ekipler Belediye tarafından hazırlanan ve hayırsever vatandaşlarca dağıtılmak üzere kuruma teslim edilen gıda kolilerini ilçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarla belirlenen program dahilinde buluşturmaya devam ediyor.