Gelibolu Belediyesine Teslim Edilen Gıda Kolileri İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıldı

Gelibolu Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında; Covid-19 sürecinde ekipler Belediye tarafından hazırlanan ve hayırsever vatandaşlarca dağıtılmak üzere kuruma teslim edilen gıda kolilerini ilçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarla belirlenen program dahilinde buluşturmaya devam ediyor.

Haber: Ali GEZER