TURAN: “TARIMIN DA BAŞKENTİ OLMA YOLUNDA DEV PROJE”

ÇANAKKALE’DE JEOTERMAL ENERJİ İLE ISITMALI TARIMA DAYALI SERA İHTİSAS OSB KURULUYOR

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’de yapılacak Jeotermal Enerji ile Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Üretim bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli mihenk taşıdır.” diyen Turan: “TDİOSB’ler tarım potansiyelini artıran önemli vizyon projelerimizden. Bunlardan biri de Çanakkale Ayvacık’ta yapılacak.” dedi.

Turan, çalışmalarına başlanılan Jeotermal Enerji ile Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB projesi hakkında şunları söyledi; “Çanakkale ilimizde jeotermal kaynakların daha çok seracılıkta değerlendirilmesi amacıyla 2 bin 600 kişinin istihdam edileceği, yıllık 60 bin ton domatesin üretileceği, 750 milyon liranın üzerinde yatırımın yapılacağı Jeotermal Enerji İle Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması ile ilgili çalışmalar başladı. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından tarih ve turizm kenti Ayvacık ilçemizin Tuzla bölgesinde hayata geçirilecek proje, Çanakkale’mizi kısa sürede bir sera üssüne dönüştürecek, şehrimizin tarım potansiyelini artıracak. Faaliyete geçtiğinde şehrimiz tarım ihracatında önemli bir ivme yakalayacak, tüketicimiz daha uygun fiyatlı tarım ürünlerine ulaşmış olacak. Tarım ve Orman Bakanımız, Valimiz, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası başta olmak üzere süreçte emeği geçen herkese hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte Çanakkale’mizin her alanda marka olması yolunda çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi