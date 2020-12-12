Çamur atmak değil gerçeği öğrenelim mi?(Yeri Geldikçe)

Son günlerde, sosyal medyada artan Gelibolu Sevdalılarının (!) yazdıkları yazılara bir doğruluk getirmek amacıyla bu yazıyı yazma ihtiyacı duydum.

Sosyal medyada fenomenliğe soyunan birkaç kişi varki, sadece laf olsun diye; dayanıksız, araştırmasız rast gele eleştirel yazılarıyla ne yapmak isterler bilemiyorum.

Eğer, sorun Gelibolu’nun sahipsiz kalması ise,Gelibolu’nun bu hale düşmesinin 50 yıllık siyasi haritasına bakmak gerekir.

1950’den başlayarak; demokratik serbest seçimlere geçişten itibaren bu kenti yerelde yönetenlerin geçmişteki hizmetlerini mercek altına almamız gerek.

Önceki gün, Allah sağlık versin, sevgili Mehmet İrdesel’in bir afişinin konu edilerek, Gelibolu’da turzim ile ilgili hiçbirşey yapılmadığı, Gelibolu’da sadece İrdesel zamanındaki Turizm ve tanıtımla kalındığı gündem yapılarak, detaylı olarakta bugünkü turzim derneğine, aradan belediyeye üstü kapalı giydirmeler yapılıyor.

Kimsenin bugün turizm derneğini savunacak bir tarafı yok.Bu doğru.

Ama kim turizm derneği kongresi yapılırken geldi de, bende bu derneğe üye olacağım bende bu dernekte görev talep ediyorum, dedi…?

Dernek kapanmasın diye derneğe belediye sahip çıkıp, zorla adamlar bulup;

“Aman 60 yıllık dernek kapanmasın, gelin diye yalvarınca, sonuç bu oldu…”

Maksat yeni dernek kurmak olmamalı.Bu derneği yerden kaldıracak hareket yapılmalı.

BU DERNEK NASIL KURULDU ?..

Bu dernek 1960 ihtilalinin ardından; 1962’de Av.Mehmet Alemdaroğlu, Av.Akın Beşiroğlu, Müfettiş Ethem Övül, Akın Çakmak, Recep Yüzüak, Mehmet İrdesel tarafından 1962 yılında kuruldu.

1963 Belediye seçimleri sonrasında, o günkü başkanı Nuri Erer’in de desteğiyle (Ülkemizde yeni yeni gelişmeye başlamış olan turizmizden) Gelibolu’muza ne faydalar sağlarıza gelindi.

Bu kuruluşu en çok destekleyenlerden biride merhum Gazeteci Süleyman Tokgöz’dü.Başta Müfettiş Etem Bey (İstiklal Savaşı Gazisi) olmak üzere, o gün herkeste bir heyecan vardı.

İlk önce Gelibolu’yu Türkiye’ye tanıtma, ardından da İngilizce bir broşür hazırlayarak ilçemize gelen turistler vasıtasıyla yurt dışına ulaştırmaktı.

Gelibolu’da bulunan Bizans kalıtlarıyla ,Osmanlı dönemine ait eserlerin bakımları, temizletilmeleri ele alınarak işe başlandı.Belediye bu yerleri temizledi.

Merhum Hocamız Etem Bey, Gelibolu tarihi, Gelibolu’nun 1.nci Dünya ve 2’nci Dünya Savaşlarındaki durumlarıyla ilgili önemli dökümanları olan bir ağbeyimizdi.

Dernek Başkanı Mehmet Alemdaroğlu, o zaman aynı zamanda Yeni Gelibolu Gazetesi’nde Yazı İşleri Müdürü’ydü.

Bende, hem Etem Bey’in, hem Alemdaroğlu’nun teşvikleriyle Yeni Gelibolu Gazetesi’nde haftada üç gün köşe yazıları yazıyordum.Henüz 19 yaşında, yönetimin en genciydim. 1962’den itibaren Akşam’da yazmaya başladım.

1964 Mayısına kadar mesaim dışında tüm zamanım Etem Bey’in istediği doğrultuda araştırmalar yaparak geçti.1964 Mayısında askerlik için 4 ay ilçeden ayrılarak Sivas’a askerlik eğitimi için gittim.4 ayın sonunda 20 ayda 1966 mayısına kadar yılda sekiz ayım (1964 yılı 10.ayda 1965 yılı Mayıs’a,1965 Ekimden 1966 Mayıs’a ) kadar Bingöl Merkez Özgürlük Okulunda askerliğimi tamamlarken de, yaz ayları boyunca dernek çalışmalarına en önde katıldım.

O yıllarda Kuzey Avrupa, İskandinav ülkelerinden Almanya, Fransa ve İtalya’dan yaz aylarında çok fazla karavan turizmi vardı.Edirne’den yurda giren turistlerin ilk durağı Gelibolu’ydu.

O zaman Gelibolu’da doğru dürüst otel yoktu, lokantaların en iyisi Tarzan Muzaffer Umut’un yeri ve Orhan Aş’ın Lezzet Lokantası ile Selim Abi’nin lokantasıydı.

Gelenler hep Mocamp- Kampig soruyorlardı.

Okuldaki öğrendiğim Almancamı geliştirmem için büyük fırsat yakalamıştım.Aşkla , şevkle tüm boş zamanlarımı derneğe ayırıyordum.Alemdaroğlu , Etem Övül ile karar vererek bir çalışma yapıp bir kitapçık çıkarmaya karar verdiler.

(Sürecek Pazartesi Günü)