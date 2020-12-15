Yağmurlar Kuraklık Riskini Azaltıyor

Yağmurun yağmasıyla barajlardaki suyun çok azda olsa artmasına neden oldu.İlçemizdeki Fındıklı – Değirmendüzü Tayfur Göletlerinde son günlerde sular kıyılarda çekilmeye başlamışltı.İki gündür yağan yağmurla brlikte yüzler gülmeye başladı.

Yağmurların Salı Gününe kadar devam edeceği bir dahaki haftaya tekrar yağmurların başlayacağını söyleyen metroloji yetkilileri önümüzdeki Ocak Ayında da kuvvetli kar yağışlarının olacağını söylediler.Şu anda ilçemiz içme suyunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil.Yağan yağmurlarla ve Ganos Dağlarından da gelecek olan su akışımıyla barajın susuz kalması olanaksız.Haber Merkezi